Полицейские США три года расследовали преступление с обезглавливанием женщины

Вашингтон, 30 мая. Американские полицейские смогли установить личность погибшей женщины, голову которой нашли в пакете три года назад, пишет New York Post.

Отрубленную голову в пластиковом пакете нашли в болоте в Луизиане. Сотрудники полиции смогли восстановить лицо покойницы и опознали ее с помощью стоматологических записей.

Жертвой неизвестного убийцы оказалась 58-летняя жительница Сан-Антонио, которая без вести пропала в декабре 2017 года. Следователи полагают, что с женщиной расправились в другом месте, после чего ее труп расчленили и разбросали по разным районам.

В Иране родственники убили 20-летнего молодого человека, узнав, что он является представителем ЛГБТ. Его заманили в отдаленное место, где обезглавили и бросили у дерева, сообщал ФАН.