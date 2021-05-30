Прототип бронированного внедорожника на базе LADA Niva представили в России

Ставрополь, 30 мая. Новая машина получила название «Наемник», она будет предназначена для эксплуатации силовыми структурами.

Демонстрация прототипа бронеавтомобиля прошла в Ставропольском крае. Компания ЮТЕК, которая занималась разработкой, представила все положительные стороны новой модели. Ранее фирма также занималась производством машин специального назначения.

«Наемник» можно переносить на вертолетах и десантировать с самолета — его цельнометаллическая конструкция достаточно устойчива к механическим повреждениям. Производителя говорят, что броня соответствует третьему классу защиты и выдерживает попадание пуль калибра 5,45 и 7,62 миллиметра. От подрыва пассажиров защищает бронированное дно «Наемника».

Его производство полностью локализовано — для машины не требуется ни одного иностранного элемента. Это позвольте отечественному ОПК не зависеть от иностранного влияния. О последних достижениях ОПК рассказывал ФАН в своем материале.