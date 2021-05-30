В Брянске поисковики нашли останки узников одного из самых крупных нацистских лагерей

Брянск, 30 мая. Участники поисковой экспедиции в Брянске обнаружили останки узников одного из самых крупных нацистских лагерей на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.

В военное время в лагере «Дулаг-142» погибли десятки тысяч человек. В экспедиции участвует одна из свидетельниц казней узников этого страшного места. Именно она помогает поисковикам находить места захоронений, пишет РИА Новости.

По словам специалистов, «Дулаг-142» был сборно-пересыльным пунктом. Отсюда трудоспособное население угонялось на принудительные работы в Германию.

Экспедиция «Поискового движения России» стартовала 30 мая на территории бывшего 85-го ремонтного завода в Володарском районе Брянска. Об этом рассказала начальник управления информации администрации Брянской области Юлия Старовойтова.

Как стало известно ранее, археологи планируют провести масштабные раскопки в поисках средневековых мусульманских памятников. Главным спонсором выступит Елабужский музей-заповедник.