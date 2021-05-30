Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб

Саратов, 30 мая. Мотоциклист разбился насмерть, не справившись с управлением на дороге в Кировском районе. Мужчина на большой скорости врезался в столб и погиб на месте. На нем не было защитного шлема.

«К сожалению, погибший не использовал защитную экипировку. Не факт, что шлем бы его спас, но точно бы повысил шансы выжить. ДТП произошло на достаточно большой скорости. Бригада скорой помощи прибыла быстро, но пострадавшему было уже не помочь», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник ГИБДД Анатолий Т.

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