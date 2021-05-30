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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:18
Происшествия
Под Смоленском объявили голодовку 19 заключенных колонии
18:17
Шоу-бизнес
Тимати трогательно обратился к проигравшей финалистке «Холостяка»
18:16
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:16
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:14
Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде
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Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб

Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
УГИБДД по Саратовской области  / 

Саратов, 30 мая. Мотоциклист разбился насмерть, не справившись с управлением на дороге в Кировском районе. Мужчина на большой скорости врезался в столб и погиб на месте. На нем не было защитного шлема.  

«К сожалению, погибший не использовал защитную экипировку. Не факт, что шлем бы его спас, но точно бы повысил шансы выжить. ДТП произошло на достаточно большой скорости. Бригада скорой помощи прибыла быстро, но пострадавшему было уже не помочь», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник ГИБДД Анатолий Т.

Ранее заползшая в жилой двор змея напугала жителей Саратова. Пресмыкающееся грелось на солнце.

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Все новости / Происшествия / Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
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