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18:18
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Под Смоленском объявили голодовку 19 заключенных колонии
18:17
Шоу-бизнес
Тимати трогательно обратился к проигравшей финалистке «Холостяка»
18:16
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:16
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:14
Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде
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Премьер-министр Украины оценил восстановление экономики страны после пандемии

  /   Обновлено: 30 мая 2021 18:16
Украина
Премьер-министр Украины оценил восстановление экономики страны после пандемии
facebook.com  /  Денис Шмигаль

Киев, 30 мая. Блестящий подъем демонстрирует экономика Украины после кризиса, вызванного коронавирусной пандемией, уверен премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Чтобы украинская экономика продолжила рост с опережающими темпами в следующие году, в 2021-м необходимо заложить надежный фундамент, отметил премьер. В течение первых четырех месяцев текущего года фиксируется положительный тренд, что говорит о восстановлении экономики после кризисного периода, написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

В период с января по апрель промышленность страны выросла на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост фиксируется в химической промышленности и производстве мебели. Отрасль машиностроения прибавила 6,5%.

Глава правительства также сообщил, что начался рост уровня потребления в широких слоях населения. Он объяснил это увеличением на 14% розничной торговли впервые за четыре месяца в сравнении с прошлым годом.

В украинской казне недостаточно средств на погашение внешнего долга, сумма которого составляет 13,832 млрд долларов, где 3,015 млрд долларов — проценты, заявил директор института развития экономики Украины Александр Гончаров.

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украина кризис коронавирус шмыгаль
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Все новости / Украина / Премьер-министр Украины оценил восстановление экономики страны после пандемии
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