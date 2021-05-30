Премьер-министр Украины оценил восстановление экономики страны после пандемии

Киев, 30 мая. Блестящий подъем демонстрирует экономика Украины после кризиса, вызванного коронавирусной пандемией, уверен премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Чтобы украинская экономика продолжила рост с опережающими темпами в следующие году, в 2021-м необходимо заложить надежный фундамент, отметил премьер. В течение первых четырех месяцев текущего года фиксируется положительный тренд, что говорит о восстановлении экономики после кризисного периода, написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

В период с января по апрель промышленность страны выросла на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост фиксируется в химической промышленности и производстве мебели. Отрасль машиностроения прибавила 6,5%.

Глава правительства также сообщил, что начался рост уровня потребления в широких слоях населения. Он объяснил это увеличением на 14% розничной торговли впервые за четыре месяца в сравнении с прошлым годом.

В украинской казне недостаточно средств на погашение внешнего долга, сумма которого составляет 13,832 млрд долларов, где 3,015 млрд долларов — проценты, заявил директор института развития экономики Украины Александр Гончаров.