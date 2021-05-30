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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:18
Происшествия
Под Смоленском объявили голодовку 19 заключенных колонии
18:17
Шоу-бизнес
Тимати трогательно обратился к проигравшей финалистке «Холостяка»
18:16
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:16
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:14
Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде
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Байден обвинил республиканцев Техаса в «нападках» на право на голосование

Политика
Байден обвинил республиканцев Техаса в «нападках» на право на голосование
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Вашингтон, 30 мая. Республиканцы Техаса, которые добиваются ужесточения в штате контроля при проведении голосования, поступают неправильно и не по-американски, заявил лидер США Джо Байден.

Он обвинил техасских законодателей в «нападках на священное право» на плебисцит. Соответствующее заявление опубликовано американским президентом.

«Это неправильно и не по-американски. В XXI веке нам следует делать так, чтобы всем избирателям было проще проголосовать, а не труднее», — подчеркнул Байден.

Ранее историк Пьер Лоррен заявил, что саммит главы США с президентом Российской Федерации является платой за неуважение к долгой истории отношений Москвы и Вашингтона. По его словам, сейчас американской стороне жизненно важна помощь России.

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сша байден голосование
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Все новости / Политика / Байден обвинил республиканцев Техаса в «нападках» на право на голосование
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