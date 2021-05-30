Вашингтон, 30 мая. Республиканцы Техаса, которые добиваются ужесточения в штате контроля при проведении голосования, поступают неправильно и не по-американски, заявил лидер США Джо Байден.

Он обвинил техасских законодателей в «нападках на священное право» на плебисцит. Соответствующее заявление опубликовано американским президентом.

«Это неправильно и не по-американски. В XXI веке нам следует делать так, чтобы всем избирателям было проще проголосовать, а не труднее», — подчеркнул Байден.

Ранее историк Пьер Лоррен заявил, что саммит главы США с президентом Российской Федерации является платой за неуважение к долгой истории отношений Москвы и Вашингтона. По его словам, сейчас американской стороне жизненно важна помощь России.