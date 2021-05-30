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18:18
Происшествия
Под Смоленском объявили голодовку 19 заключенных колонии
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Шоу-бизнес
Тимати трогательно обратился к проигравшей финалистке «Холостяка»
18:16
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:16
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:14
Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде
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Диетолог Григорьян рассказала, как рассчитать свою норму употребления воды

Общество
Диетолог Григорьян рассказала, как рассчитать свою норму употребления воды
unsplash.com  /  Manki Kim

Москва, 30 мая. То количество воды, которое необходимо для организма, нужно высчитывать в индивидуальном порядке. Об этом рассказала диетолог Ольга Григорьян.

Норму принято просчитывать исходя из того, что на килограмм нормального веса требуется 30 миллилитров. Однако если человек весит 150 килограммов, то такие подсчеты будут уже неверными, передает радиостанция «Говорит Москва».

Поэтому специалист рекомендует высчитывать сначала свой нормальный вес. Для этого необходимо вычесть из значений роста 100. Исходя из этого показателя можно будет понимать свою норму пищевых веществ. Кроме того, употребляя воду, стоит помнить, что жидкость в организм поступает также из супов, фруктов, овощей и других продуктов.

Биохимик Мария Кулешова ранее объяснила, как можно оценить качество питьевой воды в домашних условиях. Так, визуально можно заметить цвет воды и ее мутность, а также почувствовать запах.

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вода норма диетолог
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Все новости / Общество / Диетолог Григорьян рассказала, как рассчитать свою норму употребления воды
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