Диетолог Григорьян рассказала, как рассчитать свою норму употребления воды

Москва, 30 мая. То количество воды, которое необходимо для организма, нужно высчитывать в индивидуальном порядке. Об этом рассказала диетолог Ольга Григорьян.

Норму принято просчитывать исходя из того, что на килограмм нормального веса требуется 30 миллилитров. Однако если человек весит 150 килограммов, то такие подсчеты будут уже неверными, передает радиостанция «Говорит Москва».

Поэтому специалист рекомендует высчитывать сначала свой нормальный вес. Для этого необходимо вычесть из значений роста 100. Исходя из этого показателя можно будет понимать свою норму пищевых веществ. Кроме того, употребляя воду, стоит помнить, что жидкость в организм поступает также из супов, фруктов, овощей и других продуктов.

Биохимик Мария Кулешова ранее объяснила, как можно оценить качество питьевой воды в домашних условиях. Так, визуально можно заметить цвет воды и ее мутность, а также почувствовать запах.