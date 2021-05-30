Испанские ученые представили разработку, определяющую COVID-19 по снимку глаз

Валенсия, 30 мая. Испанские ученые разработали технологию, определяющую коронавирус по изображению человека. Ее уже удалось опробовать на практике.

В одном из гастрономических пространств Валенсии посетителям выдавали очки, которые фотографировали глаза. Инженеры и врачи смогли вывести алгоритм, определяющий воспалительные процессы в глазах, вызванные COVID-19, рассказала глава проекта OcuTech Паула Бонед. Система изучает изображение и вычисляет вероятность наличия коронавирусной инфекции в организме.

В Валенсии процесс был организован таким образом, что изображение после анализа сразу удалялось, а человеку предлагали пройти экспресс-тест на коронавирус. Такой метод проверки людей может идеально подойти для аэропортов, гостиниц, ресторанов и других мест скопления людей, считают эксперты.

Ранее инфекционист назвал основные отличия коронавируса от сезонной аллергии. По словам Андрея Позднякова, коронавирус сопровождается выраженным интоксикационным синдромом.