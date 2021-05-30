Россиянам рассказали, как снизить уровень заболеваемости COVID-19 среди беременных

Москва, 30 мая. Директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих объяснил, при каких условиях беременные женщины будут защищены от коронавируса.

Специалист отметил, что коллективный иммунитет, выработанный при вакцинации 60% населения, способен заметно снизить заболеваемость COVID-19 во время беременности. Если в России сформируется иммунитет, то совершенно логично ожидать, что количество женщин, которые заражены коронавирусом во время беременности, значительно снизится, рассказал врач в эфире телеканала «Россия-1».

К августу 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат от коронавируса «Спутник V», который разработали ученые из НИЦЭМ имени Гамалеи. На данный момент вакцина одобрена в 66 странах с общим населением более 3 млрд человек.

Главный специалист Минздрава РФ по акушерству и гинекологии Лейла Адамян объяснила, почему людям, которые планируют беременность, рекомендуется пройти вакцинацию от COVID-19.