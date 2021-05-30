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новостей
18:17
Шоу-бизнес
Тимати трогательно обратился к проигравшей финалистке «Холостяка»
18:16
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:16
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:14
Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде
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Происшествия
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Карасев прогнозирует смену курса украинской политики в сторону России

Политика
Карасев прогнозирует смену курса украинской политики в сторону России
Федеральное агентство новостей

Киев, 30 мая. Политолог Вадим Карасев считает, что русофобская политика на Украине скоро потеряет свою актуальность.

Процессы в мировом геополитическом пространстве с каждым днем удивляют все больше. Украинский политолог Вадим Карасев, во время интервью youtube-каналу «Знай24» сделал прогноз украинско-российским отношениям. По мнению специалиста, изменение курса сотрудничества не за горами. Причиной тому — предстоящие переговоры российского лидера Владимира Путина и американского президента Джозефа Байдена. Карасев объяснил, почему Украине придется резко развернуть свой курс в сторону Москвы в своих нынешних политических реалиях, пишет Mukola.net.

Политолог уточнил, что сейчас отношения Киева и Москвы находятся на кризисной стадии. Он подчеркнул, что украинские власти продолжают исповедовать политику «выслуживания» перед Западом. Именно поэтому, как отмечает эксперт, Москва продолжает быть для Киева стратегическим противником.

«Но стратегию, вскоре придется кардинально поменять», — считает Карасев.

Эксперт уверен, что после переговоров лидеров РФ и США, российско-украинские отношения кардинально изменятся. Если саммит Владимира Путина и Джозефа Байдена пройдет успешно и сторонам удастся договориться по вопросам решения самых наболевших вопросов в истории отношений между странами. Политолог считает, что у Киева вскоре не останется выбора, кроме как повернуться в сторону России и восстановить с ней дружеские отношения.

Вадим Карасев надеется, что найти компромисс Украина и Россия сможет. И уже на первой встрече, Владимир Зеленский согласится на уступки перед Владимиром Путиным в различных политических вопросах.

Ранее эксперт рассказывал о перспективах Украины в новой геополитической реальности.

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украина россия сша карасев
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