Жириновский рассказал, когда в России появятся «искусственные дети»

Москва, 30 мая. Россия может перейти на технологию искусственного оплодотворения и выращивания детей через 200–300 лет, уверен глава ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, «искусственные дети» помогут преодолеть проблему нежелания женщин рожать. Глава ЛДПР оценил опасность феминизма для демографии.

«Мы к этому придем лет через 200-300, и тогда феминистски восторжествуют. Не хочет замуж — не выходи. Не хочешь рожать — не рожай. Не хочешь иметь детей — не имей. Но если хочешь иметь, не рожая, тебе будущая демографическая техника поможет», — подчеркнул Жириновский.

Ранее в Сети появился новый блогер, иронично отвечающий на вопросы о феминизме и ЛГБТ. Популярность в Instagram и Telegram приобрел священник Павел Островский.