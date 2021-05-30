Курсанты Омского бронетанкового института отпраздновали День военного автомобилиста

Омск, 30 мая. Учащиеся автобронетанкового инженерного института в Омске отпраздновали День военного автомобилиста, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Праздник начался с автопробега ретро-техники, которая была собственноручно восстановлена курсантами. В составе находились такие раритетные образцы, как БТР-40, зенитная пушка ЗИС-52, и ряд других. Колонна проехала по улицам города, учащиеся возложили венки к Вечному огню и Памятнику Славы.

Конечным пунктом был автодром института, где курсантов встретили гости и военнослужащие. Среди встречающих был мэр города Омск Оксана Фадина, представители ветеранских и патриотических организаций, участники движения «Юнармия», жители города и Омской области.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее поздравил военнослужащих с праздником и напомнил о вкладе военных автомобилистов в Победу в Великой Отечественной войне.