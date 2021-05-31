Она прирожденная актриса: режиссер Алексей Андрианов об актрисе Уршуле Малке

Актриса Академического Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге Уршула Малка сегодня празднует свой 42-й день рождения. По такому поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил режиссер Алексей Андрианов.

Он поделился воспоминаниями о совместной работе с артисткой на съемках сериала «Грозный».

«Она прирожденная актриса. Буквально становится тем персонажем, которого играет, и все. На съемочную площадку приходит готовая. Делает все классно. Характер у нее ангельский», — рассказал режиссер.

kino-teatr.ru / You

Алексей Андрианов вспомнил подробности своей первой встречи с претенденткой на роль в ленте.

«На наш проект она попала по кастингу. Его проводил я. Она очень точно попала в образ. Я сразу понял, что это та, кто мне нужен, и никого другого всерьез уже не рассматривал», — сообщил собеседник ФАН.

Кроме того, он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Желаю ей счастья, хороших ролей. Очень надеюсь, что когда-нибудь поработаю с ней снова», — подытожил Алексей Андрианов.

Кадр из фильма «Блуждающий» /

Зрители знают актрису по ролям в фильме «Блуждающие», а также сериалах «Грозный», «Григорий Р.», «Фронт».

Ранее режиссер Зиновий Ройзман через ФАН поздравил с днем рождения актрису Марию Шукшину.