Инстасамка в ответ на слухи показала тесты на беременность

Москва, 30 мая. Блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, прокомментировала слухи о своей беременности. Звезда опубликовала ролики, в которых держит в руках два теста.

Звезда социальных сетей выложила в Instagram видео, на кадрах которых комментирует слухи о своей беременности от рэпера Олега Еропкина, известного как Moneyken. Напрямую артистка не стала подтверждать информацию, а лишь показала на камеру два теста на беременность, на которых проступили две полоски.

«Поговаривают в интернете, что я беременна. Не знаю, думайте сами. Я ничего говорить не буду», — прокомментировала Инстасамка.

Видеозаписи быстро разлетелись по Сети. Поклонники скандальной певицы в растерянности. Некоторые начали поздравлять своего кумира, однако нашлись и те, кто не верит в то, что она находится в интересном положении. Фанаты считают, что с помощью видео блогер в очередной раз пытается привлечь к себе внимание. Многие обратили внимание, что Инстасамка не сможет лечь на операцию по увеличению ягодиц. Однако, судя по публикациям, звезда не собирается отменять поход к хирургу.

Популярный блогер прославилась в Сети за счет своих скандальных выходок и заявлений. Однако даже самые преданные поклонники уже потеряли терпение. Перед февральским концертом артистки во Владивостоке фанатки стали демонстративно сжигать билеты на мероприятие.