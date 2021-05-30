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Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:12
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде
18:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом
18:00
Украина
Сергей Станкевич: Обещания партнерства с НАТО — «успокоительный суррогат» для Украины
17:58
Шоу-бизнес
Финалистка «Холостяка» объяснила свое поражение в борьбе за сердце Тимати
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Инстасамка в ответ на слухи показала тесты на беременность

Шоу-бизнес
Инстасамка в ответ на слухи показала тесты на беременность
instagram.com  /  @instasamka

Москва, 30 мая. Блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, прокомментировала слухи о своей беременности. Звезда опубликовала ролики, в которых держит в руках два теста.

Звезда социальных сетей выложила в Instagram видео, на кадрах которых комментирует слухи о своей беременности от рэпера Олега Еропкина, известного как Moneyken. Напрямую артистка не стала подтверждать информацию, а лишь показала на камеру два теста на беременность, на которых проступили две полоски.

«Поговаривают в интернете, что я беременна. Не знаю, думайте сами. Я ничего говорить не буду», — прокомментировала Инстасамка.

Видеозаписи быстро разлетелись по Сети. Поклонники скандальной певицы в растерянности. Некоторые начали поздравлять своего кумира, однако нашлись и те, кто не верит в то, что она находится в интересном положении. Фанаты считают, что с помощью видео блогер в очередной раз пытается привлечь к себе внимание. Многие обратили внимание, что Инстасамка не сможет лечь на операцию по увеличению ягодиц. Однако, судя по публикациям, звезда не собирается отменять поход к хирургу.

Популярный блогер прославилась в Сети за счет своих скандальных выходок и заявлений. Однако даже самые преданные поклонники уже потеряли терпение. Перед февральским концертом артистки во Владивостоке фанатки стали демонстративно сжигать билеты на мероприятие.

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беременность инстасамка зотеева
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Все новости / Шоу-бизнес / Инстасамка в ответ на слухи показала тесты на беременность
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