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новостей
18:17
Шоу-бизнес
Тимати трогательно обратился к проигравшей финалистке «Холостяка»
18:16
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:16
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:14
Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
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Журавко рассмешил украинцев мемом про Зеленского, Путина и Лукашенко

  /   Обновлено: 30 мая 2021 17:59
Политика
Журавко рассмешил украинцев мемом про Зеленского, Путина и Лукашенко
Pr Scr youtube.com

Херсон, 30 мая. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высмеял президента страны Владимира Зеленского.

Экс-нардеп опубликовал мем в Telegram-канале, чем развеселил подписчиков. Картинка стала фантазией на тему встречи президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. После официальной части переговоров, которые длились пять часов, лидеры отправились на морскую прогулку.

Журавко предположил, что если бы с Путиным и Лукашенко встретился Зеленский, их беседа могла бы выглядеть так.

Журавко рассмешил украинцев мемом про Зеленского, Путина и Лукашенко
Prt Scr Telegram  / Алексей Журавко

В комментариях к посту читатели поддержали Журавко и отметили, что от Зеленского так просто не отделаться.

Ранее Журавко объяснил, к чему приведет позиция Украины в скандале с задержанием блогера Романа Протасевича в Минске. По его словам, украинцы и так уже в полной мере ощутили на себе последствия антиконституционного захвата власти.

Накануне Путин предложил Лукашенко искупаться в Черном море после переговоров в Сочи, рассказав, что в городе отличная погода, а вода становится все теплее. Пресс-служба Лукашенко позднее опубликовала снимок, на котором белорусский лидер запечатлен в море, температура воды составляла +16 градусов. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин не купался в море вместе с Лукашенко.

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путин лукашенко зеленский журавко
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