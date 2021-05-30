Журавко рассмешил украинцев мемом про Зеленского, Путина и Лукашенко

Херсон, 30 мая. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высмеял президента страны Владимира Зеленского.

Экс-нардеп опубликовал мем в Telegram-канале, чем развеселил подписчиков. Картинка стала фантазией на тему встречи президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. После официальной части переговоров, которые длились пять часов, лидеры отправились на морскую прогулку.

Журавко предположил, что если бы с Путиным и Лукашенко встретился Зеленский, их беседа могла бы выглядеть так.

Prt Scr Telegram / Алексей Журавко

В комментариях к посту читатели поддержали Журавко и отметили, что от Зеленского так просто не отделаться.

Ранее Журавко объяснил, к чему приведет позиция Украины в скандале с задержанием блогера Романа Протасевича в Минске. По его словам, украинцы и так уже в полной мере ощутили на себе последствия антиконституционного захвата власти.

Накануне Путин предложил Лукашенко искупаться в Черном море после переговоров в Сочи, рассказав, что в городе отличная погода, а вода становится все теплее. Пресс-служба Лукашенко позднее опубликовала снимок, на котором белорусский лидер запечатлен в море, температура воды составляла +16 градусов. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин не купался в море вместе с Лукашенко.