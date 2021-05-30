Политолог уверена, что ЕС не выработает совместную с США стратегию против России

Москва, 30 мая. Новая стратегия Евросоюза (ЕС) в отношении Российской Федерации, если ее смогут выработать, будет действовать в интересах Соединенных Штатов, заявила политолог Наталья Еремина.

По словам профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, ЕС не сможет выработать совместную с США стратегию против России.

«Я сомневаюсь, что удастся выработать какую-то общую стратегию, выгодную Европейскому союзу. Скорее всего, эта стратегия будет реализовывать интересы США, как главного партнера ЕС и евроатлантического сообщества в целом, поскольку понятно, что ограничение диалога возникло именно под влиянием США», — заявила она.

Еремина добавила, что ограничительные меры были введены также под влиянием американской стороны, хотя Евросоюз не любит в этом признаваться.

Ранее глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что Евросоюзу стоит пересмотреть свои санкции в отношении России и сделать их еще более жесткими. Также он призвал ЕС выстроить более тесные контакты с населением и гражданским обществом.