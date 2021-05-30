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18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:12
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде
18:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом
18:00
Украина
Сергей Станкевич: Обещания партнерства с НАТО — «успокоительный суррогат» для Украины
17:58
Шоу-бизнес
Финалистка «Холостяка» объяснила свое поражение в борьбе за сердце Тимати
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Замедление потребительского спроса зафиксировано в России

  /   Обновлено: 30 мая 2021 18:17
Экономика
Замедление потребительского спроса зафиксировано в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 мая. Экономисты замечают замедление инвестиционного и потребительского спроса в отечественной экономике, продолжения тенденции ждут до конца года.

Соответствующие выводы сделали специалисты «Центра развития» Высшей школы экономики (ВШЭ). Эксперты также отметили опасность раскручивания мировой и внутренней инфляции, что может помешать притоку капитала из-за неопределенности. Об этом пишут «Известия«.

«В период пандемии...произошло падение инвестиций в промышленность из-за неопределенности на рынке, уменьшился спрос домохозяйств из-за ухудшения реальных доходов населения», — сказал Валерий Миронов, заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ.

Экономисты говорят, что высокие налоги и нарастание неопределенности на мировых рынках мешает развитию российской экономики. Специалисты советуют начать тратить резервы для повышения реальных доходов населения. При этом правительство сосредоточило свои усилия, чтобы уравновесить рынок в одной из самых сажных областей — строительстве.

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россия инфляция вшэ замеление спроса
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