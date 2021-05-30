Замедление потребительского спроса зафиксировано в России

Москва, 30 мая. Экономисты замечают замедление инвестиционного и потребительского спроса в отечественной экономике, продолжения тенденции ждут до конца года.

Соответствующие выводы сделали специалисты «Центра развития» Высшей школы экономики (ВШЭ). Эксперты также отметили опасность раскручивания мировой и внутренней инфляции, что может помешать притоку капитала из-за неопределенности. Об этом пишут «Известия«.

«В период пандемии...произошло падение инвестиций в промышленность из-за неопределенности на рынке, уменьшился спрос домохозяйств из-за ухудшения реальных доходов населения», — сказал Валерий Миронов, заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ.

Экономисты говорят, что высокие налоги и нарастание неопределенности на мировых рынках мешает развитию российской экономики. Специалисты советуют начать тратить резервы для повышения реальных доходов населения. При этом правительство сосредоточило свои усилия, чтобы уравновесить рынок в одной из самых сажных областей — строительстве.