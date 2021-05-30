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18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:12
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде
18:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом
18:00
Украина
Сергей Станкевич: Обещания партнерства с НАТО — «успокоительный суррогат» для Украины
17:58
Шоу-бизнес
Финалистка «Холостяка» объяснила свое поражение в борьбе за сердце Тимати
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Мусульмане с российской прививкой надеются на допуск в Саудовскую Аравию на хадж

Общество
Мусульмане с российской прививкой надеются на допуск в Саудовскую Аравию на хадж
pixabay.com

Москва, 30 мая. Мусульмане, которые живут в России, выразили надежду, что им дадут разрешение на въезд в Саудовскую Аравию после прививки отечественными вакцинами.

Паломники из России, которые прошли вакцинацию отечественными препаратами от коронавирусной инфекции, надеются на разрешение въезда в Саудовскую Аравию, чтобы попасть на хадж. Об этом сообщил РИА Новости зампред Совета муфтиев России Аббясов.

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России можно пройти, использую препарат «Спутник V». Его разработали в НИЦ им. Гамалеи. Также можно сделать прививку вакциной «ЭпиВакКорона» от Государственного научного центра вирусологи и биотехнологии «Вектор».

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Это необходимо для формирования популяционного иммунитета.

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саудовская аравия вакцинация хадж
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