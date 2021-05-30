Мусульмане с российской прививкой надеются на допуск в Саудовскую Аравию на хадж

Москва, 30 мая. Мусульмане, которые живут в России, выразили надежду, что им дадут разрешение на въезд в Саудовскую Аравию после прививки отечественными вакцинами.

Паломники из России, которые прошли вакцинацию отечественными препаратами от коронавирусной инфекции, надеются на разрешение въезда в Саудовскую Аравию, чтобы попасть на хадж. Об этом сообщил РИА Новости зампред Совета муфтиев России Аббясов.

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России можно пройти, использую препарат «Спутник V». Его разработали в НИЦ им. Гамалеи. Также можно сделать прививку вакциной «ЭпиВакКорона» от Государственного научного центра вирусологи и биотехнологии «Вектор».

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Это необходимо для формирования популяционного иммунитета.