Партия Саакашвили возобновляет работу в парламенте после семи месяцев бойкота

Тбилиси, 30 мая. Партия «Единое национальное движение» (ЕНД), которую основал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, приступает к работе в парламенте после семимесячного бойкота.

О возобновлении работы ЕНД заявил на брифинге глава партии Ника Мелия после заседания ее политсовета. По его словам, политическое объединение продолжит борьбу с правящей партией «Грузинская мечта» на любых площадках.

Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили везде будет встречать сопротивление оппозиции, подчеркнул Мелия.