Три игрока сборной России досрочно завершили тренировку в Австрии

Вена, 30 мая. Три футболиста российской сборной досрочно покинули тренировочное занятие национальной команды.

Очередная тренировка команды Станислава Черчесова на учебно-тренировочном сборе в австрийском Нойштифте прошла 30 мая. Занятие досрочно покинули футболисты петербургского «Зенита» Артем Дзюба, Далер Кузяев и Вячеслав Караваев. Игроки отправились в отель.

После сбора в Австрии российские футболисты вылетят во Вроцлав, где проведут товарищеский матч с Польшей. Игра состоится 1 июня. Заключительным матчем перед Евро-2020 для сборной России станет поединок с Болгарией, который пройдет в Москве.

Ранее лидер сборной Бельгии Кевин Де Брейне получил перелом носа и левой глазницы в финале Лиги чемпионов. Из-за этого он может пропустить все матчи группового этапа Евро-2020.