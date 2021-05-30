Володин указал на навязывание ЕП конфронтации в преддверии саммита Путина и Байдена

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 18:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:16
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:14
Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:12
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде
18:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом
18:00
Украина
Сергей Станкевич: Обещания партнерства с НАТО — «успокоительный суррогат» для Украины
17:58
Шоу-бизнес
Финалистка «Холостяка» объяснила свое поражение в борьбе за сердце Тимати
Все новости
30 мая 18:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:16
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:14
Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:12
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде
18:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом
18:00
Украина
Сергей Станкевич: Обещания партнерства с НАТО — «успокоительный суррогат» для Украины
17:58
Шоу-бизнес
Финалистка «Холостяка» объяснила свое поражение в борьбе за сердце Тимати
Все новости

Володин указал на навязывание ЕП конфронтации в преддверии саммита Путина и Байдена

  /   Обновлено: 30 мая 2021 17:43
Политика
Володин указал на навязывание ЕП конфронтации в преддверии саммита Путина и Байдена
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 30 мая. Европарламент при помощи антироссийских заявлений пытается внедрить повестку противостояния, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам депутата, ЕП предпринимает подобные попытки в преддверии саммита с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Глава Европарламента Давид Сассоли при помощи своего заявления стремится набрать политический вес, убежден Вячеслав Володин. Он высказался в Telegram.

«Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон с расчетом самим набрать политические очки, потоптавшись на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов. Безответственная позиция», — заявил российский депутат.

Ранее Сассоли выступил с предложением ужесточить антироссийские санкции. Он также призвал выстроить более тесные взаимоотношения с гражданским обществом в РФ.

Вернуться назад

путин европарламент володин байден
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 180150 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 152568 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 125682 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Общество 52752 28 мая 2021
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 50943 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Все новости / Политика / Володин указал на навязывание ЕП конфронтации в преддверии саммита Путина и Байдена
Рейтинг@Mail.ru