Володин указал на навязывание ЕП конфронтации в преддверии саммита Путина и Байдена

Москва, 30 мая. Европарламент при помощи антироссийских заявлений пытается внедрить повестку противостояния, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам депутата, ЕП предпринимает подобные попытки в преддверии саммита с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Глава Европарламента Давид Сассоли при помощи своего заявления стремится набрать политический вес, убежден Вячеслав Володин. Он высказался в Telegram.

«Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон с расчетом самим набрать политические очки, потоптавшись на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов. Безответственная позиция», — заявил российский депутат.

Ранее Сассоли выступил с предложением ужесточить антироссийские санкции. Он также призвал выстроить более тесные взаимоотношения с гражданским обществом в РФ.