Французский шеф-повар признался, что поразило его в русских людях

Москва, 30 мая. Шеф-повар Жером Риго из Франции, который несколько лет проработал в московском Кремле, поделился своими яркими впечатлениями о России.

Наиболее масштабной частью работы специалист назвал банкеты на 2 тыс. гостей. По его словам, русские люди очень душевные и любят «часами сидеть за столом».

«С ними на самом деле возникает чувство общности», — добавил Риго.

Француз пояснил, что застолье, как правило, начинается с водки, после чего появляются блюда, которые остаются до самого конца трапезы. Иностранца особенно восхитило, что россияне никогда не выбрасывают хлеб и уважительно относятся к еде.

С особым восторгом Риго вспоминает, что в России в качестве первого блюда подают дымящиеся тарелки с супом, например, знаменитую уху. Шеф-повар даже готовит ее в своем ресторане.

Ранее автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане. Крэйг Эштон предположил, что поход должен был стать «простым и приятным опытом», однако столкнулся с трудностями уже на пороге заведения.