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новостей
18:16
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:14
Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:12
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде
18:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом
18:00
Украина
Сергей Станкевич: Обещания партнерства с НАТО — «успокоительный суррогат» для Украины
17:58
Шоу-бизнес
Финалистка «Холостяка» объяснила свое поражение в борьбе за сердце Тимати
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Байден «заплатит за неуважение» во время встречи с Путиным

Политика
Байден «заплатит за неуважение» во время встречи с Путиным
Федеральное агентство новостей

Париж, 30 мая. Встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным — плата за неуважение к долгой истории отношений Москвы и Вашингтона, уверен историк Пьер Лоррен.

Анонсированная встреча двух глав государств породила вокруг себя множество гипотез и слухов, пишет Sputnik France. Одной из догадок поделился и Лоррен — эксперт, долгие годы специализировавшийся на истории СССР и пост-советской России.

Вашингтон ввязался в целый ряд серьезный политических авантюр в различных регионах мира. И сейчас ему жизненно важна помощь России — единственного государства, сопоставимого с США по уровню военной мощи и способного Штаты уничтожить.

«Как говорил президент Ричард Никсон, Соединенные Штаты должны быть очень осторожны, когда имеют дело с России. Американцы должны уважать Россию, потому что это единственная страна в мире, способная их уничтожить. Но в Штатах решили, что лучший способ контроля - это разрушить структуру, которая обеспечила баланс сил во время холодной войны», — цитирует Лоррена Sputnik France.

Встреча президентов в этом контексте пройдет под эгидой просьб США о помощи из Москвы. Также Байден наверняка будет вынужден извиниться за свои недальновидные высказывания, заключает эксперт. Догадки Лоррена поддержали и французские читатели.

«Я говорил и писал это много раз и сейчас повторю это снова: гремучая змея заслуживает большего доверия, чем Соединенные Штаты! Пусть сначала снимут все свои «санкции», пусть признают законность возврата Крыма России и право двух республик Донбасса свободно решать свою судьбу. Пусть прекратят провокации у границ России под видом учений НАТО! Только тогда, и то не факт, я действительно поверю, что США готовы относиться к России на равных!» — негодует michel loncin.

«Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, что сейчас США и Россия больше заинтересованы в сотрудничестве, чем в противостоянии. Американцам пора зарыть топор войны и перестать нагнетать обстановку в соседних с Россией республиках. Исторически ни одна страна не смогла победить Россию, и я не вижу, почему сегодня это должно измениться. Можете спросить Наполеона и Гитлера. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что с Россией лучше не воевать, а дружить!» — призывает chataigne-le retour

Ранее стало известно о наращивании бюджетных расходов США на военно-промышленный комплекс. Однако, как считает политолог Юрий Рогулев, в текущем положении Вашингтону может не хватить средств на обновление армии, а вот в очередную финансовую ловушку себя загнать он вполне в состоянии.

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путин россия сша переговоры байден женева саммит дипломатия
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