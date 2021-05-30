Байден «заплатит за неуважение» во время встречи с Путиным

Париж, 30 мая. Встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным — плата за неуважение к долгой истории отношений Москвы и Вашингтона, уверен историк Пьер Лоррен.

Анонсированная встреча двух глав государств породила вокруг себя множество гипотез и слухов, пишет Sputnik France. Одной из догадок поделился и Лоррен — эксперт, долгие годы специализировавшийся на истории СССР и пост-советской России.

Вашингтон ввязался в целый ряд серьезный политических авантюр в различных регионах мира. И сейчас ему жизненно важна помощь России — единственного государства, сопоставимого с США по уровню военной мощи и способного Штаты уничтожить.

«Как говорил президент Ричард Никсон, Соединенные Штаты должны быть очень осторожны, когда имеют дело с России. Американцы должны уважать Россию, потому что это единственная страна в мире, способная их уничтожить. Но в Штатах решили, что лучший способ контроля - это разрушить структуру, которая обеспечила баланс сил во время холодной войны», — цитирует Лоррена Sputnik France.

Встреча президентов в этом контексте пройдет под эгидой просьб США о помощи из Москвы. Также Байден наверняка будет вынужден извиниться за свои недальновидные высказывания, заключает эксперт. Догадки Лоррена поддержали и французские читатели.

«Я говорил и писал это много раз и сейчас повторю это снова: гремучая змея заслуживает большего доверия, чем Соединенные Штаты! Пусть сначала снимут все свои «санкции», пусть признают законность возврата Крыма России и право двух республик Донбасса свободно решать свою судьбу. Пусть прекратят провокации у границ России под видом учений НАТО! Только тогда, и то не факт, я действительно поверю, что США готовы относиться к России на равных!» — негодует michel loncin. «Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, что сейчас США и Россия больше заинтересованы в сотрудничестве, чем в противостоянии. Американцам пора зарыть топор войны и перестать нагнетать обстановку в соседних с Россией республиках. Исторически ни одна страна не смогла победить Россию, и я не вижу, почему сегодня это должно измениться. Можете спросить Наполеона и Гитлера. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что с Россией лучше не воевать, а дружить!» — призывает chataigne-le retour

Ранее стало известно о наращивании бюджетных расходов США на военно-промышленный комплекс. Однако, как считает политолог Юрий Рогулев, в текущем положении Вашингтону может не хватить средств на обновление армии, а вот в очередную финансовую ловушку себя загнать он вполне в состоянии.