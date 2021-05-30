В Волгоградской области на глазах брата утонул 14-летний подросток

Волгоград, 30 мая. В одном из водоемов Волгоградской области обнаружено тело 14-летнего подростка. Трагедия произошла в поселке Эльтон.

По предварительным данным, мальчик вместе со своим четырехлетним братом и 15-летним другом отправился на водоем. Мальчики решили поплавать, но старший из них в какой-то момент скрылся под водой. Прибывшим взрослым пришлось вызывать спасателей, чтобы найти тело подростка.

В результате поисковой операции утонувшего ребенка обнаружили через несколько часов. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

В Свердловской области семилетний мальчик утонул в карьере, сообщал ФАН. Инцидент произошел на карьере Силикатном.