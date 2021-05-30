Впервые за семь месяцев в России увеличились продажи люксовых автомобилей

Москва, 30 мая. Результаты реализации машин класса люкс в России представил портал «Автосат».

Так, в апреле 2021 года россияне купили 123 люксовых авто, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 86%. В течение семи месяцев до этого в данном сегменте фиксировалось снижение показателей, а наиболее сильное падение произошло в январе текущего года — минус 70%. Самой популярной машиной по итогам апреля стал Bentley — спрос на них вырос в два раза — до 54 единиц. Второе место занял бренд Rolls Royce, дилеры реализовали 36 новых авто данной марки, что превышает показатель за прошлый год в три раза, сообщает агентство.

Третью строчку по популярности люксовых авто занял Mercedes-Benz Maybach S-Class с показателем в 15 проданных единиц. Следующим идет Lamborghini — продано семь штук. Замыкает пятерку лидеров компания Ferrari — шесть автомобилей.

Глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск сообщил в своем Twitter, что старт производства нового электрокара Model S Plaid отложен на неделю. Запуск был запланирован на 3 июня.