Летучая объяснила причину своего ухода из «Ревизорро»

Москва, 30 мая. Журналисты сумели разговорить экс-телеведущую, встретив ее на красной дорожке.

Российская телеведущая, наиболее известная зрителям по участию в шоу «Ревизорро» Елена Летучая первая посмотрела новую комедийную драму «Клиника счастья». Одну из главных ролей в картине сыграла Дарья Мороз.

Летучая по-прежнему не пропускает светских мероприятий. Она появилась на премьере кинофильма, выйдя на красную дорожку вместе с мужем — Юрием Анашенковым. Поклонники обратили внимание, что пара выглядит очень счастливой, а значит и в постели и в семейной жизни у возлюбленных все в порядке.

«Я счастлива. Для меня счастье — держать за руку любимого мужчину. Знать, что он меня любит. А еще счастье — иметь большую семью и заниматься любимым делом. Да и просто жить!» — заявила Елена.

Журналисты не смогли обойти вопроса Летучей и о проекте «Ревизорро». После ухода Елены, в шоу пробовались разные ведущие. Следующей после Елены Летучей была экс-солистка группы «ВИА Гра» Ольга Романовская, потом была актриса из сериала «Универ» Настасья Самбурская. Сейчас шоу ведет Ксения Милас — участница реалити-шоу «Пацанки».

По словам Елены Летучей, за новыми выпусками передачи она не следит.

«Я никогда не жалела, что ушла из «Ревизорро». Я считаю, что, когда человек перегорает, когда понимает, что дело, которым он занимался семь лет, уже немножко не так ведется, нужно уходить. Решение, которое я приняла, было взвешенным», — пояснила женщина.

Ранее сообщалось, за что новую ведущую передачи Ревизорро Ксению Милас отстранили от эфира.



