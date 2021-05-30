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18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:12
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде
18:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом
18:00
Украина
Сергей Станкевич: Обещания партнерства с НАТО — «успокоительный суррогат» для Украины
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Летучая объяснила причину своего ухода из «Ревизорро»

Шоу-бизнес
Летучая объяснила причину своего ухода из «Ревизорро»
instagram.com  /  @elenapegas

Москва, 30 мая. Журналисты сумели разговорить экс-телеведущую, встретив ее на красной дорожке.

Российская телеведущая, наиболее известная зрителям по участию в шоу «Ревизорро» Елена Летучая первая посмотрела новую комедийную драму «Клиника счастья». Одну из главных ролей в картине сыграла Дарья Мороз.

Летучая по-прежнему не пропускает светских мероприятий. Она появилась на премьере кинофильма, выйдя на красную дорожку вместе с мужем — Юрием Анашенковым. Поклонники обратили внимание, что пара выглядит очень счастливой, а значит и в постели и в семейной жизни у возлюбленных все в порядке.

«Я счастлива. Для меня счастье — держать за руку любимого мужчину. Знать, что он меня любит. А еще счастье — иметь большую семью и заниматься любимым делом. Да и просто жить!» — заявила Елена.

Журналисты не смогли обойти вопроса Летучей и о проекте «Ревизорро». После ухода Елены, в шоу пробовались разные ведущие. Следующей после Елены Летучей была экс-солистка группы «ВИА Гра» Ольга Романовская, потом была актриса из сериала «Универ» Настасья Самбурская. Сейчас шоу ведет Ксения Милас — участница реалити-шоу «Пацанки».

По словам Елены Летучей, за новыми выпусками передачи она не следит.

«Я никогда не жалела, что ушла из «Ревизорро». Я считаю, что, когда человек перегорает, когда понимает, что дело, которым он занимался семь лет, уже немножко не так ведется, нужно уходить. Решение, которое я приняла, было взвешенным», — пояснила женщина.

Ранее сообщалось, за что новую ведущую передачи Ревизорро Ксению Милас отстранили от эфира.

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летучая ревизорро клиника счастья милас
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