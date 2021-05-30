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18:14
Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:12
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде
18:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом
18:00
Украина
Сергей Станкевич: Обещания партнерства с НАТО — «успокоительный суррогат» для Украины
17:58
Шоу-бизнес
Финалистка «Холостяка» объяснила свое поражение в борьбе за сердце Тимати
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Актриса Ольга Машная узнала о страшном диагнозе мамы лишь после ее смерти

Шоу-бизнес
Актриса Ольга Машная узнала о страшном диагнозе мамы лишь после ее смерти
prt scr ntv.ru  /  НТВ

Москва, 30 мая. Известная актриса Ольга Машная рассказала о тяжелом заболевании родной матери. Звезда многосерийного фильма «Гардемарины, вперед!» призналась, что не знала о ее страшном диагнозе.

Отношения между будущей актрисой и ее матерью испортились, когда Машной было всего 12 лет. Она ушла из дома жить к режиссеру Эмилии Бельской, которая буквально заменила ей всю семью.

По словам артистки, она никогда не могла найти общий язык с родительницей, поскольку та уделяла ей мало внимания и никогда не интересовалась жизнью дочери. Поэтому она и не знала, что мама страдает от тяжелой болезни.

«У мамы была грыжа, я ее стеснялась, потому что живот был большой. У нее был рак матки, она сгорела от этого. О диагнозе мамы узнала, когда она умерла. Я видела, что она болела, но не знала, что с ней. Я про маму практически ничего не знала, но молюсь за упокой ее души», — рассказала актриса в программе «Секрет на миллион».

Машная вспомнила, что когда она заявила маме о своем уходе, та не стала противиться. Актриса уверена, что вся материнская любовь и ласка достались ее сестре Галине, а на нее уже ничего не осталось.

После роли в фильме «Гардемарины, вперед!» Машная обрела популярность, в СМИ ее часто называли «невестой Харатьяна». Актриса призналась, что действительно была влюблена в коллегу по фильму.

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рак актриса секрет на миллион машная
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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Ольга Машная узнала о страшном диагнозе мамы лишь после ее смерти
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