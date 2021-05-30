Актриса Ольга Машная узнала о страшном диагнозе мамы лишь после ее смерти

Москва, 30 мая. Известная актриса Ольга Машная рассказала о тяжелом заболевании родной матери. Звезда многосерийного фильма «Гардемарины, вперед!» призналась, что не знала о ее страшном диагнозе.

Отношения между будущей актрисой и ее матерью испортились, когда Машной было всего 12 лет. Она ушла из дома жить к режиссеру Эмилии Бельской, которая буквально заменила ей всю семью.

По словам артистки, она никогда не могла найти общий язык с родительницей, поскольку та уделяла ей мало внимания и никогда не интересовалась жизнью дочери. Поэтому она и не знала, что мама страдает от тяжелой болезни.

«У мамы была грыжа, я ее стеснялась, потому что живот был большой. У нее был рак матки, она сгорела от этого. О диагнозе мамы узнала, когда она умерла. Я видела, что она болела, но не знала, что с ней. Я про маму практически ничего не знала, но молюсь за упокой ее души», — рассказала актриса в программе «Секрет на миллион».

Машная вспомнила, что когда она заявила маме о своем уходе, та не стала противиться. Актриса уверена, что вся материнская любовь и ласка достались ее сестре Галине, а на нее уже ничего не осталось.

После роли в фильме «Гардемарины, вперед!» Машная обрела популярность, в СМИ ее часто называли «невестой Харатьяна». Актриса призналась, что действительно была влюблена в коллегу по фильму.