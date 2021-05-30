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18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:12
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде
18:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом
18:00
Украина
Сергей Станкевич: Обещания партнерства с НАТО — «успокоительный суррогат» для Украины
17:58
Шоу-бизнес
Финалистка «Холостяка» объяснила свое поражение в борьбе за сердце Тимати
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Apple улучшит стабилизацию камеры на iPhone 13 со сдвигом датчика изображения

Технологии
Apple улучшит стабилизацию камеры на iPhone 13 со сдвигом датчика изображения
pxhere.com

Москва, 30 мая. Инсайдеры сообщают, что Apple решила значительно улучшить камеры в линейке смартфонов 2021 года с помощью технологии оптической стабилизации изображения со сдвигом матрицы.

Специалисты сообщают, что это позволит делать фотографии со смартфона более четкими. Устройства также смогут компенсировать дрожание рук. Инсайдеры отмечают, что ради этого в Apple приняли решение устанавливать большие сенсоры и другие компоненты. Таким образом, в новых моделях смартфонов будут камеры увеличенного размера.

Эксперты заявляют, что подобными камерами оснастят всю линейку iPhone 13. В их числе будет даже самый доступный iPhone 13 Mini. Такие технологии используются традиционно в обычных камерах, они компенсируют колебания смартфона в руках за счет смещения в противоположную тряске сторону.

Ранее сообщалось, что владельцы iPhone смогут следить за питанием в приложении «Здоровье». Функция контроля доступна в приложении в новой версии iOS.

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apple iphone камера
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Все новости / Технологии / Apple улучшит стабилизацию камеры на iPhone 13 со сдвигом датчика изображения
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