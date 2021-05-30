Apple улучшит стабилизацию камеры на iPhone 13 со сдвигом датчика изображения

Москва, 30 мая. Инсайдеры сообщают, что Apple решила значительно улучшить камеры в линейке смартфонов 2021 года с помощью технологии оптической стабилизации изображения со сдвигом матрицы.

Специалисты сообщают, что это позволит делать фотографии со смартфона более четкими. Устройства также смогут компенсировать дрожание рук. Инсайдеры отмечают, что ради этого в Apple приняли решение устанавливать большие сенсоры и другие компоненты. Таким образом, в новых моделях смартфонов будут камеры увеличенного размера.

Эксперты заявляют, что подобными камерами оснастят всю линейку iPhone 13. В их числе будет даже самый доступный iPhone 13 Mini. Такие технологии используются традиционно в обычных камерах, они компенсируют колебания смартфона в руках за счет смещения в противоположную тряске сторону.

Ранее сообщалось, что владельцы iPhone смогут следить за питанием в приложении «Здоровье». Функция контроля доступна в приложении в новой версии iOS.