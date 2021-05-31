Почему так важен Всемирный день без табака

Каждый год 31 мая проходит глобальная акция в защиту здоровья — Всемирный день без табака (World No Tobacco Day). С помощью памятного дня, установленного с 1987 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытается привлечь внимание широкой общественности к опасным последствиям табачной эпидемии.

Убивают лучше, чем войны

Как сообщает ВОЗ, курение в действительности представляет собой одну из серьезнейших угроз для здоровья населения. Ежегодно от употребления табака погибает более 8 миллионов человек, 1,2 миллиона из которых — некурящие граждане, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма.

Безвредной дозы табака или формы его употребления (сигареты, сигары, кальяны, кретек или трубки) вообще не существует — все они вызывают сильную зависимость и повышают риск развития множества заболеваний. К сожалению, любители дымить чаще других умирают от инфаркта миокарда, инсульта, болезни легких, рака горла, пищевода и ротовой полости, а также страдают различными стоматологическими заболеваниями. С приходом в мир пандемии курильщики оказались в еще одной опасной зоне, ведь риск развития тяжелой формы и смерти от COVID-19 для них повысился на 40–50%.

И если цифры, связанные с заболеваемостью, не слишком убеждают, то вот другие: согласно статистике, из-за курения происходит 15% всех смертей в мире. Сигареты, ставшие для многих способов снять стресс, на деле убивают больше людей, чем автомобильные аварии, войны, СПИД, сахарный диабет и цирроз печени вместе взятые.

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Как мы с этим боремся

В нашей стране активные меры по борьбе с курением начались ровно 20 лет назад, когда был принят первый федеральный закон «Об ограничении курения табака». Через семь лет Россия присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и стала усиливать антитабачную политику на территории государства, введя запрет на курение в общественных местах, рост акцизов на табачную продукцию и пропаганду здорового образа жизни. Это повлияло на статистику, но незначительно, ведь Россия и сегодня прочно входит в топ-10 самых «курящих» стран мира наряду с Китаем, США, Индией, Японией и другими.

По данным Росстата, доля курильщиков в нашей стране составляет около 29,3 миллиона человек, а это 24,2% населения. Как прогнозирует Минздрав, благодаря ужесточающимся мерам к 2035 году цифры изменятся, и число любителей сигарет и кальянов снизится до 21%.

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Как наконец бросить курить

Большинство взрослых людей, конечно, осознают степень вреда, причиняемого сигаретами. Однако их сложно винить в безуспешных попытках бросить, ведь давно известно, что курение — не привычка, а зависимость. Никотин, содержащийся в табаке, вызывает биохимическое привыкание и лишает силы воли.

И все-таки для тех, кто твердо решил бороться за здоровье своих легких, есть действенные способы. Так, популярная никотинозамещающая терапия (пластыри, ингаляторы и жвачки) помогает плавно снизить дозу вредных веществ и не шокировать организм внезапными изменениями, которые он, скорее всего, воспримет в штыки. Многим, кто не справляется с борьбой без «проводника», помогает когнитивно-поведенческая терапия, в ходе которой пациент учится прорабатывать иррациональные мысли и убеждения. А дополнением к этому может стать в целом полезная практика в виде медитации — она помогает не только поднять настроение естественным путем, но и развить дисциплину и самоконтроль.