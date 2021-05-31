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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:19
Экономика
Делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ-2021
00:17
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
00:16
Экономика
Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку
00:07
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Первые восемь стандартов для искусственного интеллекта утвердили в России
00:02
Общество
Он — гений: Владимир Брыляков поздравил с днем рождения Владимира Кузьмина
00:00
Общество
Мясников назвал неожиданную опасность масочного режима
23:47
Происшествия
Екатеринбургский стрелок имел лицензию на карабин «Вепрь»
23:45
Шоу-бизнес
Манижа раскрыла цель поездки на Евровидение в Роттердам
23:24
Общество
Россиянам рассказали о способности комаров передавать опасные заболевания
23:22
Политика
МИД Белоруссии рассказал об ответных санкциях против Украины
23:11
Происшествия
Мужчина из Екатеринбурга восемь раз выстрелил в бойцов Росгвардии
23:07
Происшествия
Массовая драка на Невском проспекте попала на видео
23:05
Происшествия
Опубликована видеозапись задержания стрелка из Екатеринбурга
23:00
Шоу-бизнес
«Мы ее любим»: Георгий Мартиросян об актрисе Роксане Бабаян
22:57
Происшествия
Водитель BMW протаранил скорую в Петербурге
22:52
Политика
Митинги против «преступлений Израиля» в секторе Газа прошли в США
22:41
Происшествия
Стрелок из Екатеринбурга был уволен из МВД десять лет назад
22:39
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Юрист объяснил, в каких случаях банк вернет украденные мошенниками средства
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Он — гений: Владимир Брыляков поздравил с днем рождения Владимира Кузьмина

Общество
Он — гений: Владимир Брыляков поздравил с днем рождения Владимира Кузьмина
kino-teatr.ru  /  Денис1977

Москва, 31 мая. Советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, звукорежиссер, вокалист Владимир Кузьмин сегодня празднует свой 66-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил оператор Владимир Брыляков.

Собеседник рассказал о том, какое впечатление у него сложилось в ходе совместной работы с музыкантом.

«Он — гений! Меня поразило то, как он сосредоточен на своей работе, на музыке. Я всегда понимал, что успеха можно добиться, если ты направляешь все свои силы в нужное русло. Володя Кузьмин — ярчайший пример такого подхода. Это уникальный человек. Он живет музыкой и думает только о ней. У него выдающаяся работоспособность», — сообщил коллега по творческому цеху.

Владимир Брыляков вспомнил один примечательный случай, который прекрасно демонстрирует высокий уровень мастерства артиста.

«Мы встретились на съемочной площадке. Была набрана массовка. Вдруг Вова ко мне подходит и говорит: «Вот его снимай». Там был старичок в шляпе. Он очень выделялся из толпы. Я сразу понял, что это действительно очень оригинальная деталь. Он [Кузьмин] любит все живое, настоящее. Пообщавшись несколько дней, я просто влюбился в него. Вот таким профессионалом нужно быть», — рассказал собеседник ФАН.

Он — гений!: Владимир Брыляков поздравил с днем рождения Владимира Кузьмина
instagram.com  / @v.kuzmin_official

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«В нашем возрасте, конечно же, главное — это здоровье. Пусть сохраняется его любовь к искусству. Мне кажется, он может забыть про поход в магазин, про еду, потому что для него главное — творить прекрасную музыку, жить этим, гореть!» — подытожил Владимир Брыляков.

Ранее режиссер Зиновий Ройзман через ФАН поздравил с днем рождения актрису Марию Шукшину.

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кузьмин брыляков
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