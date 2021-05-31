Он — гений!: Владимир Брыляков поздравил с днем рождения Владимира Кузьмина

Москва, 31 мая. Советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, звукорежиссер, вокалист Владимир Кузьмин сегодня празднует свой 66-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил оператор Владимир Брыляков.

Собеседник рассказал о том, какое впечатление у него сложилось в ходе совместной работы с музыкантом.

«Он — гений! Меня поразило то, как он сосредоточен на своей работе, на музыке. Я всегда понимал, что успеха можно добиться, если ты направляешь все свои силы в нужное русло. Володя Кузьмин — ярчайший пример такого подхода. Это уникальный человек. Он живет музыкой и думает только о ней. У него выдающаяся работоспособность», — сообщил коллега по творческому цеху.

Владимир Брыляков вспомнил один примечательный случай, который прекрасно демонстрирует высокий уровень мастерства артиста.

«Мы встретились на съемочной площадке. Была набрана массовка. Вдруг Вова ко мне подходит и говорит: «Вот его снимай». Там был старичок в шляпе. Он очень выделялся из толпы. Я сразу понял, что это действительно очень оригинальная деталь. Он [Кузьмин] любит все живое, настоящее. Пообщавшись несколько дней, я просто влюбился в него. Вот таким профессионалом нужно быть», — рассказал собеседник ФАН.

instagram.com / @v.kuzmin_official

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«В нашем возрасте, конечно же, главное — это здоровье. Пусть сохраняется его любовь к искусству. Мне кажется, он может забыть про поход в магазин, про еду, потому что для него главное — творить прекрасную музыку, жить этим, гореть!» — подытожил Владимир Брыляков.

Ранее режиссер Зиновий Ройзман через ФАН поздравил с днем рождения актрису Марию Шукшину.