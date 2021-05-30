Лауреат «Нацбеста» Александр Пелевин: Буду продолжать писать и творить!

Санкт-Петербург, 30 мая. «Буду продолжать писать и творить!» — такими словами обозначил свои дальнейшие планы лауреат российской литературной премии «Национальный бестселлер», писатель из Санкт-Петербурга Александр Пелевин.

Корреспонденту ФАН удалось связаться с лауреатом российской литературной премии «Национальный бестселлер» Александром Пелевиным и узнать о его ощущениях от победы. По словам писателя, голосование проходило нервно, а эта премия стала для него настоящим личным триумфом.

«На церемонии голосования, конечно, творилась настоящая драма! Очень переживал, очень нервничал. Это очень большое событие для меня, настоящий личный триумф. Чертовски рад, конечно. Буду продолжать писать и творить!» — отметил лауреат.

Церемония награждения состоялась 29 мая. Помимо Александра Пелевина, на звание лауреата «Национального бестселлера» претендовали Михаил Гиголашвили, Вера Богданова, Мршавко Штапич, Даниэль Орлов и Иван Шипнигов.

Роман «Покров-17» — четвертая книга победителя. Отдельно стоит отметить активную гражданскую позицию Пелевина, неоднократно посещавшего донбасские республики и внесенного на этом основании в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Увы, но приятные мгновения омрачились не самым хорошим финалом. После торжественной церемонии Александр Пелевин лишился телефона после встречи с грабителем, который обнял его.