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18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:12
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:08
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде
18:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом
18:00
Украина
Сергей Станкевич: Обещания партнерства с НАТО — «успокоительный суррогат» для Украины
17:58
Шоу-бизнес
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Лауреат «Нацбеста» Александр Пелевин: Буду продолжать писать и творить!

  /   Обновлено: 30 мая 2021 18:02
Общество
Лауреат «Нацбеста» Александр Пелевин: Буду продолжать писать и творить!
Prt Scr youtube.com  /  Юзефович

Санкт-Петербург, 30 мая. «Буду продолжать писать и творить!» — такими словами обозначил свои дальнейшие планы лауреат российской литературной премии «Национальный бестселлер», писатель из Санкт-Петербурга Александр Пелевин.

Корреспонденту ФАН удалось связаться с лауреатом российской литературной премии «Национальный бестселлер» Александром Пелевиным и узнать о его ощущениях от победы. По словам писателя, голосование проходило нервно, а эта премия стала для него настоящим личным триумфом.

«На церемонии голосования, конечно, творилась настоящая драма! Очень переживал, очень нервничал. Это очень большое событие для меня, настоящий личный триумф. Чертовски рад, конечно. Буду продолжать писать и творить!» — отметил лауреат.

Церемония награждения состоялась 29 мая. Помимо Александра Пелевина, на звание лауреата «Национального бестселлера» претендовали Михаил Гиголашвили, Вера Богданова, Мршавко Штапич, Даниэль Орлов и Иван Шипнигов.

Роман «Покров-17» — четвертая книга победителя. Отдельно стоит отметить активную гражданскую позицию Пелевина, неоднократно посещавшего донбасские республики и внесенного на этом основании в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Увы, но приятные мгновения омрачились не самым хорошим финалом. После торжественной церемонии Александр Пелевин лишился телефона после встречи с грабителем, который обнял его.

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книги пелевин
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Все новости / Общество / Лауреат «Нацбеста» Александр Пелевин: Буду продолжать писать и творить!
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