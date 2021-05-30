Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами

Москва, 30 мая. Ипотечные заемщики в России рассказали о своих главных страхах в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka.

Основной страх россиян с кредитом на жилье — потерять работу. Такой вариант выбрали 46% респондентов. Еще 23% заемщиков сообщили, что боятся заболеть на длительный срок: выплачиваемой на больничном заработной платы будет недостаточного для погашения ипотеки. Почти 22% участников опроса беспокоятся, что кредитная организация может увеличить процентную ставку, из-за чего изменится сумма ежемесячного платежа. Порядка 5% граждан опасаются развода с созаемщиком. Не испытывают психологического дискомфорта, связанного с ипотекой 4% респондентов, пишет РИА Новости.

Во время оформления жилищного займа 85% россиян оформили страхование жизни и здоровья, а 18% опрошенных сообщили, что получили страховку от недобровольной потери работы. Организация провела исследование в мае 2021 года, участниками стали 4500 совершеннолетних потребителей финансовых услуг по всей стране.

Предыдущий опрос компании выявил, что почти треть россиян с ипотекой имеют сбережения на случай возникновения материальных проблем с погашением долга.