Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей

Москва, 30 мая. Известная исполнительница Слава собирается обзавестись роскошной недвижимостью. Артистка запланировала покупку отеля, который принадлежит народной артистке СССР Софии Ротару.

После покупки шикарных апартаментов в центре столицы артистка задумалась о недвижимости поближе к морю. Журналистам стало известно, что Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимном Слава, решила приобрести отель «Вилла София». Огромная вилла, расположенная в Ялте, принадлежит Ротару. Стоимость недвижимости оценивается примерно в 23 миллиона евро или 2 миллиарда рублей.

Артистка сообщила, что задумывается о покупке, но сможет стать владелицей виллы только после летнего гастрольного сезона. Пока певица не может себе позволить такое дорогостоящее вложение.

«Если была бы «Вилла Анастасия», я бы сразу купила. Таких сумасшедших денег у меня пока нет. Я думаю, что после летнего сезона смогу себе позволить», — рассказала звезда в интервью для программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Артистка стала владелицей квартиры в элитном комплексе «Москва-Сити» несколько недель назад. Шикарные апартаменты, расположенные на 34 этаже с видом на Москву-реку, обошлись Славе в 100 миллионов рублей.