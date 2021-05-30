Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением

Лондон, 30 мая. Шумиха вокруг скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри до сих пор не утихает. Ведущая Сторм Хантли уверена, что своим высказыванием пара подвергла опасности жизнь их сына.

Особенно скандальным стало заявление герцогини Сассекской о том, что она думала о суициде, будучи беременной первенцем Арчи, которому недавно исполнилось два года. Британская ведущая уверена, что как мать Маркл недостаточно оценила возможное влияние этих слов на ее сына. Своими откровениями супруги подвергли опасности социальную жизнь Арчи и его психологическое здоровье.

«В данной ситуации меня очень беспокоит малыш Арчи. Он еще совсем мал и не понимает пока, что происходит. Но он же не будет младенцем вечно! Когда-то он пойдет в школу, и люди вокруг будут много чего рассказывать о его матери. Думаю, ему будет довольно сложно узнать, что его мама была склонна к суициду во время беременности», — отметила ведущая британского «Пятого канала» Сторм Хантли.

Она отметила, что Маркл с супругом переехали в США, чтобы избежать назойливого внимания папарацци, но не уверена, что они достаточно хорошо подумали о последствиях. Хантли считает, что, возможно, разглашая подробности личной жизни, супруги не задумались, как это скажется на их детях.

После интервью Гарри и Меган телеведущей Опре действия королевских особ неоднократно подвергались обсуждению. Так, недавно принц Гарри выступил с критикой Конституции США, по мнению экспертов, таким образом он рискует растерять почти половину своей аудитории.