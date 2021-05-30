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16:47
Общество
Мясников дал рекомендации для хорошего отдыха
16:46
Шоу-бизнес
Мадонна восхитила фанатов роскошной фигурой в прозрачной водолазке
16:44
Происшествия
Писатель Пелевин стал жертвой вора в Петербурге
16:43
Новости Сирии
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
16:21
Экономика
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Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением

Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
Global Look Press  /  I-Images

Лондон, 30 мая. Шумиха вокруг скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри до сих пор не утихает. Ведущая Сторм Хантли уверена, что своим высказыванием пара подвергла опасности жизнь их сына.

Особенно скандальным стало заявление герцогини Сассекской о том, что она думала о суициде, будучи беременной первенцем Арчи, которому недавно исполнилось два года. Британская ведущая уверена, что как мать Маркл недостаточно оценила возможное влияние этих слов на ее сына. Своими откровениями супруги подвергли опасности социальную жизнь Арчи и его психологическое здоровье.

«В данной ситуации меня очень беспокоит малыш Арчи. Он еще совсем мал и не понимает пока, что происходит. Но он же не будет младенцем вечно! Когда-то он пойдет в школу, и люди вокруг будут много чего рассказывать о его матери. Думаю, ему будет довольно сложно узнать, что его мама была склонна к суициду во время беременности», — отметила ведущая британского «Пятого канала» Сторм Хантли.

Она отметила, что Маркл с супругом переехали в США, чтобы избежать назойливого внимания папарацци, но не уверена, что они достаточно хорошо подумали о последствиях. Хантли считает, что, возможно, разглашая подробности личной жизни, супруги не задумались, как это скажется на их детях.

После интервью Гарри и Меган телеведущей Опре действия королевских особ неоднократно подвергались обсуждению. Так, недавно принц Гарри выступил с критикой Конституции США, по мнению экспертов, таким образом он рискует растерять почти половину своей аудитории.

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принц гарри маркл Опра
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