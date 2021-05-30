Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера

Вашингтон, 30 мая. Первое в мире лекарство, которое показало свою эффективность против болезни Альцгеймера, разработали исследователи из США.

Клинические испытания препарата показали, что он замедляет когнитивное снижение у пациентов, которые получили вещество на раннем этапе. Если лекарство пройдет регистрацию в Великобритании этой осенью, то его предложат Национальной службе здравоохранения к следующему году.

Препарат нацелен на белок, который накапливается в мозге людей с заболеванием. Лекарство нужно вводить внутривенно, через капельницу, в течение четырех месяцев.

До этого ученые из Лундского университета в Швеции предложили быстрый метод диагностики болезни Альцгеймера. Исследователи разработали новый алгоритм.