Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора любителям шашлыков

Гораздо полезнее будет использовать для приготовления шашлыка не свинину, баранину и говядину, а белую рыбу, курицу или крольчатину. Об этом в беседе с ФАН рассказала диетолог Ирина Писарева.

Эксперт поддержала рекомендации Роспотребнадзора для любителей шашлыков. Так в ведомстве отметили, что для здоровья будет полезнее не увлекаться газированными напитками.

«Конечно, я поддерживаю совет пить чистую воду. Причем ее лучше употреблять теплой. Тогда она лучше усваивается организмом, и у вас не будет сильной жажды. Сладкая же газировка, наоборот, провоцирует еще большее желание пить. Соответственно, людям, у которых есть проблемы с почками, ни в коем случае не стоит пить такие напитки. Воздержаться стоит и тем, кто следит за своим весом», — сообщила специалист.

Невские Новости / Вероника Галачиева

Ирина Писарева также прокомментировала совет подумать об альтернативе для приготовления всеми любимого блюда на костре.

«В любом случае жарка мяса над углями приводит к образованию корочки, в которой содержатся канцерогены. Так что, когда мы едим шашлык, лучше ее убирать. Однако рыба, особенно белая, пожаренная на гриле или огне, будет полезнее мяса. Во-первых, рыбный белок легче усваивается. Во-вторых, этот продукт менее калорийный. В-третьих, в рыбе много витаминов А, В, D, Е, К, РР, йода, фосфора, цинка, кальция, омега-3 кислот», — сказала собеседница ФАН.

В завершение она подсказала, что станет более подходящим вариантом для семейного застолья.

«Мясо говядины, свинины, баранины — более жирное. Лучше брать шашлык из белой рыбы либо из курицы, крольчатины», — подытожила диетолог.

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