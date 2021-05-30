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22:46
Происшествия
Водитель BMW протаранил «скорую» в Петербурге
22:41
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Стрелок из Екатеринбурга был уволен из МВД десять лет назад
22:39
Общество
Юрист объяснил, в каких случаях банк вернет украденные мошенниками средства
22:31
Политика
Минский суд решит судьбу россиянки Софии Сапеги
22:24
Политика
Пилоты рейса Ryanair сами приняли решение о полете в Минск
22:20
Политика
Пушков заявил о жесткости заявлений Байдена перед встречей с Путиным
22:16
Происшествия
Екатеринбургского стрелка направят на психиатрическую экспертизу
22:07
Технологии
Ростех: тестовые зоны 5G с оборудованием из России могут запустить в 2023 году
22:00
Происшествия
«В любом случае война — это посттравматика»: Клинцевич о стрельбе в Екатеринбурге
21:55
Общество
Калининградец пилил болгаркой снаряд, подорвался на нем и погиб
21:46
Происшествия
Мужчина из Екатеринбурга восемь раз выстрелил в бойцов Росгвардии
21:41
Происшествия
Гостиница «Северная» в Петрозаводске охвачена огнем
21:36
Общество
Авиация Белоруссии назвала причину посадки самолета Ryanair в Минске
21:34
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказался сильно пьян
21:33
Общество
Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора любителям шашлыков
21:30
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:25
Ближний Восток
Член королевской семьи арестован в Саудовской Аравии за подделку диплома
21:24
Происшествия
СК: Уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:21
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Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора любителям шашлыков

Общество
Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора любителям шашлыков
pixabay.com  / 

Гораздо полезнее будет использовать для приготовления шашлыка не свинину, баранину и говядину, а белую рыбу, курицу или крольчатину. Об этом в беседе с ФАН рассказала диетолог Ирина Писарева.

Эксперт поддержала рекомендации Роспотребнадзора для любителей шашлыков. Так в ведомстве отметили, что для здоровья будет полезнее не увлекаться газированными напитками.

«Конечно, я поддерживаю совет пить чистую воду. Причем ее лучше употреблять теплой. Тогда она лучше усваивается организмом, и у вас не будет сильной жажды. Сладкая же газировка, наоборот, провоцирует еще большее желание пить. Соответственно, людям, у которых есть проблемы с почками, ни в коем случае не стоит пить такие напитки. Воздержаться стоит и тем, кто следит за своим весом», — сообщила специалист.

Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора любителям шашлыков
Невские Новости  / Вероника Галачиева

Ирина Писарева также прокомментировала совет подумать об альтернативе для приготовления всеми любимого блюда на костре.

«В любом случае жарка мяса над углями приводит к образованию корочки, в которой содержатся канцерогены. Так что, когда мы едим шашлык, лучше ее убирать. Однако рыба, особенно белая, пожаренная на гриле или огне, будет полезнее мяса. Во-первых, рыбный белок легче усваивается. Во-вторых, этот продукт менее калорийный. В-третьих, в рыбе много витаминов А, В, D, Е, К, РР, йода, фосфора, цинка, кальция, омега-3 кислот», — сказала собеседница ФАН.

В завершение она подсказала, что станет более подходящим вариантом для семейного застолья.

«Мясо говядины, свинины, баранины — более жирное. Лучше брать шашлык из белой рыбы либо из курицы, крольчатины», — подытожила диетолог.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов оценил недавние публикации Роспотребнадзора, посвященные гигиене рук и выбору антисептиков.

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роспотребнадзор диетолог ирина писарева
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Все новости / Общество / Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора любителям шашлыков
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