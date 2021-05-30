ФАН изучил, как возрождают знаменитую саратовскую промышленность

Саратовская область далеко не всегда считалась сугубо аграрно-энергетическим регионом. Помимо бескрайних полей пшеницы и могучих источников электроэнергии в виде ГЭС и АЭС, Саратовщина славилась и развитой промышленностью. Во времена советской власти в области действовали десятки крупных производств и предприятий, но лишь единицы из них пережили страшные и сумбурные 90-е годы. К сожалению, даже когда наша страна вышла на определенный уровень стабильности, саратовская промышленность продолжала медленно умирать. Причин для этого было много, но главное — неутешительный итог: почти все наследие СССР было утрачено, а нового построили крайне мало.



Однако в последние годы ситуация постепенно меняется. К сожалению, процесс возрождения промышленности протекает медленнее, чем мог бы: область вынуждена подниматься с очень низкой точки. Тем не менее, положительные новости появляются едва ли не каждую неделю: буквально сегодня стало известно, что в Саратове появятся еще 500 рабочих мест. Крупная компания по производству теплоизоляционных плит объявила, что расширяет производство. Уже сейчас там работают более 850 сотрудников, хотя несколько лет назад в штате находились считанные десятки человек.



Чуть ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин объявил, что в Саратове возведут сверхсовременный технопарк, где будут работать по направлениям аэромобильности, космоса и «зеленых» технологий. Самыми современными сферами промышленности займутся четыре тысячи человек, большая часть из которых будет молодыми специалистами. С помощью подобных центров власти планируют удержать в регионе талантливую молодежь, которая в последние годы массово переезжает в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города.



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