ФАН изучил, как возрождают знаменитую саратовскую промышленность

Саратовская область далеко не всегда считалась сугубо аграрно-энергетическим регионом. Помимо бескрайних полей пшеницы и могучих источников электроэнергии в виде ГЭС и АЭС, Саратовщина славилась и развитой промышленностью. Во времена советской власти в области действовали десятки крупных производств и предприятий, но лишь единицы из них пережили страшные и сумбурные 90-е годы. К сожалению, даже когда наша страна вышла на определенный уровень стабильности, саратовская промышленность продолжала медленно умирать. Причин для этого было много, но главное — неутешительный итог: почти все наследие СССР было утрачено, а нового построили крайне мало.
Однако в последние годы ситуация постепенно меняется. К сожалению, процесс возрождения промышленности протекает медленнее, чем мог бы: область вынуждена подниматься с очень низкой точки. Тем не менее, положительные новости появляются едва ли не каждую неделю: буквально сегодня стало известно, что в Саратове появятся еще 500 рабочих мест. Крупная компания по производству теплоизоляционных плит объявила, что расширяет производство. Уже сейчас там работают более 850 сотрудников, хотя несколько лет назад в штате находились считанные десятки человек.
Чуть ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин объявил, что в Саратове возведут сверхсовременный технопарк, где будут работать по направлениям аэромобильности, космоса и «зеленых» технологий. Самыми современными сферами промышленности займутся четыре тысячи человек, большая часть из которых будет молодыми специалистами. С помощью подобных центров власти планируют удержать в регионе талантливую молодежь, которая в последние годы массово переезжает в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города.
Помимо привычных предприятий, появляются и другие технологичные проекты. На основе закрытого завода по уничтожению химического оружия в Горном появится экотехнопарк «Михайловский», где будут перерабатываться отходы I-II класса опасности. С учетом дополнительных производств в «Михайловском» получат работу около 1000 человек, которым будут заниматься важным и полезным делом. Для области это, опять же, дополнительные деньги: согласно планам, экотехнопарк должен стать одним из главных налогоплательщиков региона.
Конечно, критики могут сказать, что все перечисленные выше производства и предприятия — это капля в море. Действительно, до прежнего уровня развития промышленности Саратовской области предстоит еще работать и работать. Однако не стоит забывать привычную истину — все большое начинается с малого. Производственный потенциал региона растет, пусть и делает это очень небольшими, робкими шажками. Нам остается только наблюдать и надеяться, что темпы развития будут только расти. Без сильной промышленности Саратовщина так и останется глубоко аграрной областью, которую активно покидают ее жители.