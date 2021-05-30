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30 мая 18:16
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новостей
18:14
Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:12
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:08
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде
18:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом
18:00
Украина
Сергей Станкевич: Обещания партнерства с НАТО — «успокоительный суррогат» для Украины
17:58
Шоу-бизнес
Финалистка «Холостяка» объяснила свое поражение в борьбе за сердце Тимати
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ФАН изучил, как возрождают знаменитую саратовскую промышленность

Общество
ФАН изучил, как возрождают знаменитую саратовскую промышленность
Федеральное агентство новостей  / 

Саратовская область далеко не всегда считалась сугубо аграрно-энергетическим регионом. Помимо бескрайних полей пшеницы и могучих источников электроэнергии в виде ГЭС и АЭС, Саратовщина славилась и развитой промышленностью. Во времена советской власти в области действовали десятки крупных производств и предприятий, но лишь единицы из них пережили страшные и сумбурные 90-е годы. К сожалению, даже когда наша страна вышла на определенный уровень стабильности, саратовская промышленность продолжала медленно умирать. Причин для этого было много, но главное — неутешительный итог: почти все наследие СССР было утрачено, а нового построили крайне мало.

Однако в последние годы ситуация постепенно меняется. К сожалению, процесс возрождения промышленности протекает медленнее, чем мог бы: область вынуждена подниматься с очень низкой точки. Тем не менее, положительные новости появляются едва ли не каждую неделю: буквально сегодня стало известно, что в Саратове появятся еще 500 рабочих мест. Крупная компания по производству теплоизоляционных плит объявила, что расширяет производство. Уже сейчас там работают более 850 сотрудников, хотя несколько лет назад в штате находились считанные десятки человек.

Чуть ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин объявил, что в Саратове возведут сверхсовременный технопарк, где будут работать по направлениям аэромобильности, космоса и «зеленых» технологий. Самыми современными сферами промышленности займутся четыре тысячи человек, большая часть из которых будет молодыми специалистами. С помощью подобных центров власти планируют удержать в регионе талантливую молодежь, которая в последние годы массово переезжает в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города.

ФАН изучил, как возрождают знаменитую саратовскую промышленность
politexpert.net  / politexpert.net
Теперь в Саратовской области куда чаще появляются новые заводы, нежели закрываются старые. За последние несколько лет выросли: сортовой завод «Северстали», ЗАО «Балаково-Центролит», завод по производству гидротурбинного оборудования для гидроэлектростанций «Фойт Гидро» и несколько других крупных предприятий. На новых производствах получили работу сотни квалифицированных специалистов, что идет на пользу экономике области. К сожалению, без досадных промахов не обходится: в декабре 2020 года стал банкротом Энгельсский локомотивный завод, открытый всего несколько лет назад.

Помимо привычных предприятий, появляются и другие технологичные проекты. На основе закрытого завода по уничтожению химического оружия в Горном появится экотехнопарк «Михайловский», где будут перерабатываться отходы I-II класса опасности. С учетом дополнительных производств в «Михайловском» получат работу около 1000 человек, которым будут заниматься важным и полезным делом. Для области это, опять же, дополнительные деньги: согласно планам, экотехнопарк должен стать одним из главных налогоплательщиков региона.

ФАН изучил, как возрождают знаменитую саратовскую промышленность
pxhere.com  / 
С нестандартными проектами у Саратовской области в целом полный порядок. В ближайшее время в Балаково появится крупнейший в России Центр обработки данных: ради его получения региону пришлось выдержать острую конкуренцию с соседями. 100 рабочих мест и большие финансовые влияния в региональный бюджет — за такое стоило побороться. Саратовцы одержали победу и в другом соревновании: именно через их область пройдет большой участок магистрали «Меридиан», призванной соединить Европу и Азию. Крупные инвестиции, увеличение транспортного потока и опять-таки рабочие места должны стать еще одним толчком развития экономики.

Конечно, критики могут сказать, что все перечисленные выше производства и предприятия — это капля в море. Действительно, до прежнего уровня развития промышленности Саратовской области предстоит еще работать и работать. Однако не стоит забывать привычную истину — все большое начинается с малого. Производственный потенциал региона растет, пусть и делает это очень небольшими, робкими шажками. Нам остается только наблюдать и надеяться, что темпы развития будут только расти. Без сильной промышленности Саратовщина так и останется глубоко аграрной областью, которую активно покидают ее жители.

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промышленность производство саратовская область хорошие новости россии
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