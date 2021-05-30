После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов

Барнаул, 30 мая. СК начнет проверять карусели и другие развлекательные аттракционы после взрыва батута и травмирования детей, сообщили в правительстве региона.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Количество пострадавших и степень вреда, причиненного их здоровью, уточняется.

По предварительным данным, из конструкции вылетел шланг, после чего она начала подниматься и лопнула от давления, сообщал ФАН. Рядом находится забор и трамвайные пути, куда вылетели дети.

Двух девочек после хлопка увезли в первую городскую больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Ранее был опубликован список пострадавших. Не исключено, что их могло быть больше.