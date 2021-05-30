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30 мая 16:49
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новостей
16:47
Общество
Мясников дал рекомендации для хорошего отдыха
16:46
Шоу-бизнес
Мадонна восхитила фанатов роскошной фигурой в прозрачной водолазке
16:44
Происшествия
Писатель Пелевин стал жертвой вора в Петербурге
16:43
Новости Сирии
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
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Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины

Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Остин, 30 мая. Члены палаты представителей американского штата Техас признали события 1932-1933 годов геноцидом народа Украины.

Документ опубликовали на сайте сената штата. В резолюции говорится, что Палата представителей 87 созыва штата Техас признает ноябрь месяцем памяти жертв геноцида на Украине. Жителей штата призывают почтить память погибших.

«Каждый ноябрь люди со всего мира отмечают мрачную годовщину голодомора, жестокого и систематического голода», — указывается в официальном документе.

Аналогичную резолюцию ранее приняли еще 32 американских штата. Киев считает «голодомор» геноцидом исключительно украинского народа, хотя от голода пострадали жители многих регионов СССР. В результате недоедания погибли, по разным оценкам, от 7 до 8 млн человек.

Ранее эксперт Александр Каревин прокомментировал процесс украинизации населения Украины и указал на новые тенденции, которые наблюдаются среди молодежи. Основным языком общения для большей части населения Украины до сих пор остается русский. Однако Киев прикладывает усилия для изменения такого положения дел.

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украина техас голодомор
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