Остин, 30 мая. Члены палаты представителей американского штата Техас признали события 1932-1933 годов геноцидом народа Украины.

Документ опубликовали на сайте сената штата. В резолюции говорится, что Палата представителей 87 созыва штата Техас признает ноябрь месяцем памяти жертв геноцида на Украине. Жителей штата призывают почтить память погибших.

«Каждый ноябрь люди со всего мира отмечают мрачную годовщину голодомора, жестокого и систематического голода», — указывается в официальном документе.

Аналогичную резолюцию ранее приняли еще 32 американских штата. Киев считает «голодомор» геноцидом исключительно украинского народа, хотя от голода пострадали жители многих регионов СССР. В результате недоедания погибли, по разным оценкам, от 7 до 8 млн человек.

Ранее эксперт Александр Каревин прокомментировал процесс украинизации населения Украины и указал на новые тенденции, которые наблюдаются среди молодежи. Основным языком общения для большей части населения Украины до сих пор остается русский. Однако Киев прикладывает усилия для изменения такого положения дел.