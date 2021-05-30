Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020

Порту, 30 мая. Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брейне получил тяжелые травмы в финале Лиги чемпионов.

Капитан «Манчестер Сити» может пропустить матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу. Де Брейне в Instagram-аккаунте рассказал, что врачи диагностировали ему перелом костей носа и перелом левой глазницы. Травму полузащитник получил на 60-й минуте финального матча Лиги чемпионов с лондонским «Челси». Встреча завершилась поражением «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

Де Брейне является основным игроком бельгийской сборной, которая выступит в группе B на чемпионате Европы по футболу. Соперниками команды Роберто Мартинеса станут россияне, датчане и финны.

Ранее стало известно, что матчи Евро-2020 покажут в специальной фан-зоне Ижевска. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы главы региона.