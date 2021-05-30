Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска

Дзержинск, 30 мая. Военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) поучаствовали в торжественном параде ко Дню города Дзержинска 29 мая.

На мероприятии также присутствовали командир материально-технического обеспечения ЗВО полковник Виктор Алексеев и глава администрации Дзержинска Иван Носков. При этом в торжественном параде на площади Дзержинского приняли участие более 400 человек, включая сотрудников МВД РФ, МЧС, Росгвардии и предприятий города, передает пресс-служба ЗВО.

По завершении парада впервые состоялся концерт военных оркестров. Затем праздничные мероприятия продолжились на исторических, социальных и других площадках города.

Ранее сообщалось, что для призывников Западного военного округа в Ленобласти проведут более тысячи занятий по огневой подготовке. Также новобранцы научатся оборудовать огневые рубежи и оказывать первую медицинскую помощь.