Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии

Ухань, 30 мая. Супруга одного из вирусологов из лаборатории в Ухане скончалась от коронавирусной инфекции в декабре 2019 года, до того, как началась пандемия.

Смерть жены ученого была первым признаком того, что коронавирус может начать циркулировать среди людей. Об этом заявил экс-сотрудник Госдепартамента США Дэвид Ашер, который занимался расследованием источника происхождения вируса.

Согласно словам Ашера, китайские власти «скрывали в течение месяца», что коронавирус является заразным для людей. Именно это спровоцировало вспышку эпидемии, заявил американский чиновник.

До этого сообщалось, что разведка Великобритании допускает утечку коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухане. Изначально спецслужбы практически полностью отвергали такую возможность.