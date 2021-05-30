Автопроизводитель Ford готовит выход электроверсии Explorer

Вашингтон, 30 мая. Согласно задумке владельцев, доля электрокаров среди машин бренда Ford должна возрасти до 40% за 9 лет.

Ford готовится стать производителем аккумуляторных батарей. Они будут продаваться под брендом IonBoost. Компания планирует запустить широкую линейку батарей для электрокаров. Кроме этого, Ford самостоятельно выпустит несколько электрокаров, включая Ford Explorer с электромотором.

Автопроизводитель инвестирует значительные средства в разработку и производство новых батарей, как например, стартап Solid Power. В Компании надеются заметно удешевить производство аккумуляторов.

Будущее автомобильной промышленности ассоциируется с электрическими двигателями, «зелеными» решениями и беспилотным управлением. Технологии совершенствуются, в Германии ранее продемонстрировали новый электродвигатель без постоянных магнитов.