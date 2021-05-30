Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции

Маунтин-Вью, 30 мая. Поиск настроек конфиденциальности в мобильных устройствах был намеренно усложнен, о чем знали сотрудники Google. Это было сделано для сбора данных.

Компания Google продолжала собирать данные о местоположении пользователей даже после отключения некоторых настроек геолокации. При этом техногигант заставлял производителей, например LG, прятать некоторые функции, связанные с приватностью, которые нравились владельцам устройств. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на документы суда.

Ранее сообщалось, что Таганский районный суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей. Такая мера связана с неисполнением требования о фильтрации поисковой выдачи на территории России.