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30 мая 16:49
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новостей
16:47
Общество
Мясников дал рекомендации для хорошего отдыха
16:46
Шоу-бизнес
Мадонна восхитила фанатов роскошной фигурой в прозрачной водолазке
16:44
Происшествия
Писатель Пелевин стал жертвой вора в Петербурге
16:43
Новости Сирии
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
16:21
Экономика
Автопроизводитель Ford готовит выход электроверсии Explorer
Все новости

Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции

Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
Global Look Press  /  Thiago Prudencio

Маунтин-Вью, 30 мая. Поиск настроек конфиденциальности в мобильных устройствах был намеренно усложнен, о чем знали сотрудники Google. Это было сделано для сбора данных.

Компания Google продолжала собирать данные о местоположении пользователей даже после отключения некоторых настроек геолокации. При этом техногигант заставлял производителей, например LG, прятать некоторые функции, связанные с приватностью, которые нравились владельцам устройств. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на документы суда.

Ранее сообщалось, что Таганский районный суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей. Такая мера связана с неисполнением требования о фильтрации поисковой выдачи на территории России.

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безопасность google личные данные конфиденциальность
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