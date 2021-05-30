Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО

Чебоксары, 30 мая. Задержанного при въезде в республику экс-координатора признанной нежелательной в РФ «Открытой России»1 Юрия Сидорова штрафовали по административной статье за сотрудничество с НКО.

По предварительным данным, Сидорова привезли в полицейское отделение Новочебоксарска, вскоре его переведут в изолятор временного содержания в Чебоксарах. В понедельник, 31 мая, он должен явиться на допрос в республиканское управление СК по делу об осуществлении деятельности с нежелательной организацией.

Юрий Сидоров, по данным источника Федерального агентства новостей, ездит по всей стране. Когда возбудили дело, его объявили в федеральный розыск. При этом члены движения настаивают, что он вышел из состава «Открытки» два года назад.

Представители «Открытой России» объявили о ликвидации организации, сообщал ФАН. Такое решение было принято на фоне готовности Госдумы согласовать поправки к статье 284.1 УК РФ.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ