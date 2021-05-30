Комаровский рассказал, почему кормящим грудью женщинам стоит привиться от COVID-19

Москва, 30 мая. Кормящим грудью женщинам не стоит бояться вакцинации от коронавирусной инфекции, заверил известный врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Специалист, наоборот, призвал россиянок делать прививку. По словам врача, официальных запретов на вакцинацию для кормящих матерей пока не существует.

«Если бы мой близкий человек кормил грудью и встал бы вопрос вакцинироваться от COVID-19 или нет, я бы однозначно рекомендовал вакцинацию», — написал Комаровский в своем Telegram-канале.

Для ребенка в этом нет ничего опасного, объяснил доктор. Однако таких женщин нежелательно вакцинировать именно живыми вакцинами, а вот делать прививки без живого вируса — безопасно.

Московский врач Любовь Станкевич ранее назвала вакцинацию экстренной мерой для беременных женщин. Она заявила, что прививаться от коронавируса этой категории следует лишь в особых случаях.