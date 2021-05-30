Полет пилотажной группы ВМС США Blue Angels заставил вспомнить о «Русских Витязях»

Вашингтон, 30 мая. Видео полета группы ВМС США Blue Angels вызвало бурное обсуждение мастерства пилотажа американцев в сравнении с российскими летчиками «Русские Витязи» в Сети.

Бурную реакцию в Сети вызвал ролик с исполнением пилотажной фигуры «Бриллиант 360». В описании к видео говорилось, что расстояние между самолетами во время маневра составляло всего 30-40 см. Спор вызвало утверждение, что такую авиафигуру может выполнить только американская группа.

В Сети напомнили о пилотажной группе «Русские Витязи», которые летают на Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29 и «Стрижах». Пользователи начали сравнивать мастерство американских пилотов и российских летчиков. Многие выступили в защиту ВВС США, заявив, что нельзя сравнивать разные самолеты и разные фигуры пилотажа.

Американская эскадрилья Blue Angels ВМС США существует с 1946 года и является старейшей демонстрационно-пилотажной группой. С 1986 года и по 2018 год группа использовала самолеты F/A-18 Hornet, затем пересела на F/A-18E/F Super Hornet. Все самолеты прошли специальную модернизацию под жесткие требования американских пилотов.

Ранее сообщалось, что недавно состоялся 30-летний юбилей российской авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи». В США обратили внимание на впечатляющие возможности ВКС России.