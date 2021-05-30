Россиянин Дудников арестован в Минске

Минск, 30 мая. Гражданин РФ Егор Дудников отправлен под стражу на два месяца. Он обвиняется в организации действий, которые грубо нарушили общественный порядок.

Арест 20-летнего Дудникова подтвердила его мать. Его задержали накануне в съемной квартире. Оперативники провели там обыски.

В настоящее время молодой человек помещен в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса "Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок", по ней мужчине грозит до трех лет лишения свободы.