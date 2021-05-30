В Севастополе ко Дню Черноморского флота пройдет фестиваль «Кубок Адмиралов»

Севастополь, 30 мая. Историко-краеведческий военно-спортивный фестиваль «Кубок Адмиралов» пройдет в период с 31 мая по 8 июня в филиале Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) в Севастополе.

Мероприятие приурочено ко Дню Черноморского флота и 215-й годовщине со дня рождения героя Крымской войны вице-адмирала Владимира Корнилова. Фестиваль организован филиалом Севастопольского президентского кадетского училища совместно с руководством военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». В нем примут участие кадеты-первокурсники — они примут участие в четырех тематических турнирах.

Самым зрелищным будет военно-морской, в ходе которого кадетам необходимо будет максимально быстро связать пять из десяти продемонстрированных морских узлов, поучаствовать в гонке на заданном маршруте на шлюпке, поразить цели из пневматического оружия и пройти строем с песней. Торжественное открытие фестиваля запланировано на территории НВМУ, а церемония награждения пройдет в севастопольском кластере «Центральный» Парка Патриот.

Черноморский флот РФ 13 мая отметил 238-летнюю годовщину с момента создания. Создателем флота стал Григорий Потемкин-Таврический, он же и стал первым главнокомандующим.