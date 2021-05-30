Родные Шацкой объяснили, почему не исполнили ее последнюю волю

Москва, 30 мая. Близкие родственники покойной актрисы Нины Шацкой рассказали, почему не смогли исполнить ее последнее желание — быть похороненной рядом с мужем, режиссером Леонидом Филатовым.

Невестка покойной актрисы рассказала журналистам передачи «Ты не поверишь!» на НТВ, что переживает неисполнение последней воли покойной звезды, однако у них на самом деле не было ресурса для этого. Актриса скончалась из-за последствий коронавируса 23 мая, пожелав перед смертью найти покой рядом со звездным супругом, похороненным на Ваганьковском кладбище.

Однако сотрудники столичного погоста назвали слишком большую цену за похороны Шацкой. Это подразумевало демонтаж памятника Филатову, укрепление грунта и установку монумента через год. За это кладбище запросило около миллиона рублей. Таких денег у родных Шацкой не нашлось.

«Мы не хотели трогать памятник, потому что там очень большие проблемы. Нам хотелось бы исполнить ее волю, но не кремировать. Мы ее похоронили на народные деньги. Все собирали. Только могу сказать слова благодарности всем людям. Спасибо всем, кто откликнулся и помог достойно похоронить Нину Сергеевну», — объяснила невестка актрисы.

На вопрос журналистов, возможно ли перезахоронить звезду чуть позже, собеседница призналась, что точно ответить не может. Шацкую похоронили на Троекуровском кладбище на деньги, собранные ее поклонниками.