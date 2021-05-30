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30 мая 16:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:46
Шоу-бизнес
Мадонна восхитила фанатов роскошной фигурой в прозрачной водолазке
16:44
Происшествия
Писатель Пелевин стал жертвой вора в Петербурге
16:43
Новости Сирии
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
16:21
Экономика
Автопроизводитель Ford готовит выход электроверсии Explorer
16:20
Общество
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Родные Шацкой объяснили, почему не исполнили ее последнюю волю

Общество
Родные Шацкой объяснили, почему не исполнили ее последнюю волю
Global Look Press  /  Natalia Shakhanova

Москва, 30 мая. Близкие родственники покойной актрисы Нины Шацкой рассказали, почему не смогли исполнить ее последнее желание — быть похороненной рядом с мужем, режиссером Леонидом Филатовым.

Невестка покойной актрисы рассказала журналистам передачи «Ты не поверишь!» на НТВ, что переживает неисполнение последней воли покойной звезды, однако у них на самом деле не было ресурса для этого. Актриса скончалась из-за последствий коронавируса 23 мая, пожелав перед смертью найти покой рядом со звездным супругом, похороненным на Ваганьковском кладбище.

Однако сотрудники столичного погоста назвали слишком большую цену за похороны Шацкой. Это подразумевало демонтаж памятника Филатову, укрепление грунта и установку монумента через год. За это кладбище запросило около миллиона рублей. Таких денег у родных Шацкой не нашлось.

«Мы не хотели трогать памятник, потому что там очень большие проблемы. Нам хотелось бы исполнить ее волю, но не кремировать. Мы ее похоронили на народные деньги. Все собирали. Только могу сказать слова благодарности всем людям. Спасибо всем, кто откликнулся и помог достойно похоронить Нину Сергеевну», — объяснила невестка актрисы.

На вопрос журналистов, возможно ли перезахоронить звезду чуть позже, собеседница призналась, что точно ответить не может. Шацкую похоронили на Троекуровском кладбище на деньги, собранные ее поклонниками.

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актриса филатов шацкая
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